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15 июля 2021, 20:16 20

В Киеве задержали мошенника, который "продавал" должность в ГБР за 50 тыс. долларов

15 июля 2021, 20:16 20
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Фото ГБР
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Сотрудники ГБР задержали гражданина Украины, который за 50 тысяч долларов США пытался "продать" должность в Государственном бюро расследований

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает RegioNews.

Задержанный заверил жителя Киева, что якобы имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде Украины и может "решить" вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность.

За свои "услуги" гражданин просил 50 тысяч долларов США.

15 июля 2021 года во время передачи первой части денег в сумме 35 тысяч долларов США лицо было задержано сотрудниками ГБР, - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 9 июля полиция задержала двух налоговиков с Киевщины из-за взяток в 120 тысяч в день.

Также в Киеве будут судить преступников, продававших поддельные паспорта стран ЕС.

ГБР задержание мошенники продажа должность

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