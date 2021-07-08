В Киеве будут судить преступников, продававших поддельные паспорта стран ЕС

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Преступная группа в течение нескольких лет производила поддельные паспорта стран Европейского Союза, а затем сбывала их гражданам. Теперь нарушителям закона грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В частности, работники Территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении членов организованной группы, которые подделывали и продавали паспорта стран Европейского Союза (ID-карты).

Установлено, что житель Черновицкой области создал организованную группу, в которую вовлек трех своих родственников и друзей. В течение 2017-2018 годов они создавали базу заказчиков и потенциальных клиентов, а также закупали необходимую технику.

Злоумышленники позиционировали себя как частное предприятие, которое якобы выступает официальным посредником между физическими лицами и государственными структурами по предоставлению паспортов Евросоюза.

Они уверяли покупателей, что приобретенные ими паспорта являются оригинальными документами и могут использоваться для официального трудоустройства в странах ЕС. Группировке помогал полицейский, который искал клиентов и получал за это процент от прибыли.

Стоимость услуги составляла от 90 до 220 евро, в зависимости от сроков выполнения заказа и выбранной страны. Организованная группа действовала с мая 2018 года и до момента их задержания сотрудниками Государственного бюро расследований в июне 2020 года. В случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Материалы досудебного расследования в отношении милиционера выделено в отдельное уголовное производство. Ранее ему сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Напомним, украинцам советуют присоединиться к выявлению чиновников, имеющих незаконные доходы. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы.