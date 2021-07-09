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09 июля 2021, 10:57 845

Полиция задержала двух налоговиков с Киевщины из-за взяток в 120 тысяч в день

09 июля 2021, 10:57 845
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Оперативники управления стратегических расследований полиции Киева задержали двух главных государственных ревизоров-инспекторов Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области по подозрению в вымогательстве взятки в 120 тысяч гривен в день

Как пишет Regionews со ссылкой на департамент стратегических расследований национальной полиции, полицейские задержали двух налоговиков за получение ими 10 000 грн неправомерной выгоды

Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще более 120 000 грн – "вознаграждение", полученное злоумышленниками за один рабочий день.

Как отмечают в полиции, оперативники разоблачили более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области. Инспекторы требовали неправомерную выгоду у предпринимателей Киевщины. За деньги обещали не привлекать последних к ответственности по результатам налоговых проверок.

Сейчас продолжаются следственные действия. Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Киеве, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются также другие причастные работники налоговой к организации и получению неправомерной выгоды из бизнеса на постоянной основе.

Напомним, что в Одессе задержали чиновника коммунального учреждения на взятке в 110 тысяч за размещение МАФов

полиция взятка проверки налоговая служба ГБР

 
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