В Житомире шквальный ветер повалил деревья, есть пострадавший

Фото Житомирского горсовета

В Житомире сильный ливень и ветер затопили улицы и повалили деревья, одно дерево упало на мужчину

Об этом сообщает Житомирский городской совет в Facebook, передает RegioNews.

Уже известно, что один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево, он в больнице с многочисленными ушибами, - сообщают в горсовете.

Непогода началась после 18.00 и сопровождалась градом, она продолжалась более часа.

По информации Суспильне.Житомир, в разных района города ветер сломал и вырвал деревья и кусты, ливень затапливала улицы.

Как сообщалось, Черновицкая область готовится к возможному паводку. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук поручил всем главам территориальных общин области принять меры, которые могут предупредить последствия будущей непогоды.

Также из-за сильных ливней на Закарпатье подтоплены сотни дворов и домов. В Раховском районе на Закарпатье подтоплены 185 домохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, 30 м автодороги Н 09 "Мукачево-Львов".