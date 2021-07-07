На Херсонщине мощные дожди затопили село

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам местных жителей, это произошло из-за того, что дренажная система села находится в аварийном состоянии. И помпы просто не в состоянии откачать весь объем воды.

Село Маячка ливни накрывают уже неделю. Все окрестные поля превратились в озера, затопленные огороды. Из трех помп работает только один. И он не успевает за объемом осадков.

По прогнозу, в Маячке и окрестностях сегодня и завтра снова дожди.

Напомним, в Бердянске из-за ливня затопило санаторий.