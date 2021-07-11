Из-за сильных ливней на Закарпатье подтоплены сотни дворов и домов

Фото ГСЧС

В Раховском районе на Закарпатье подтоплены 185 дворохозяйств, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, 30 м автодороги Н 09 «Мукачево-Львов»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Подтопление 10 июля в Раховском районе произошло в четырех населенных пунктах: пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги.

Подразделения ГСЧС и службы жизнеобеспечения области откачивают воду из подтопленных подвальных помещений, розкриживают древесину и расчищают территории от мусора и ила и т. п. Организована работа штаба по ликвидации последствий непогоды при Раховской РГА.

По состоянию на 12: 30 11 июля подтоплений на территории Раховского района не обнаружено.

Пострадавших и погибших в результате стихии нет. В настоящее время устанавливается место пребывания одного человека, - сообщают спасатели.

Проводится подворовый обход, данные по последствиям непогоды уточняются.

Как сообщалось, на Прикарпатье службы спасли с островка шестерых детей и взрослого, отрезанных от берега разливом реки.