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11 июля 2021, 10:40 49

На Прикарпатье службы спасли с островка шестерых детей и взрослого, отрезанных от берега разливом реки

11 июля 2021, 10:40 49
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Фото ГСЧС
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В Ивано-Франковской области из-за обильных осадков поднялся уровень воды в р. Быстрица Надвирнянская, поэтому в течение вечера,10 июля, прикарпатские чрезвычайники выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Жители края оказывались в водяной ловушке.

В городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская, на расстоянии 8 м от берега, находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке около 1 м. Службы вытащили парня с помощью спасательного круга и веревки.

В то же время в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Яремче Надворнянского района на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега, находится 15-летний подросток и нуждается в помощи. Чрезвычайники в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили на берег.

В тот же день в селе Мирное Надворнянского района 2 детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 метров от берега, самостоятельно добраться до берега было невозможно из-за сильного течения. Спасатели переправили 2 пострадавших на берег с помощью катамарана и передали родителям. С пострадавшими работал психолог ГУ ГСЧС в телефонном режиме.

Также, в 19:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надвирнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них — 6 детей, и не могут самостоятельно добраться до берега. Спасатели, прибыв к месту вызова, на лодке доставили к месту пребывания людей и осуществили мероприятия по их спасению, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 июля в Бердянске из-за ливня затопило санаторий.

Также стало известно, что есть угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к жертвам.

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