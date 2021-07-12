В Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac: 500 тысяч доз

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac. Вскоре 500 тысяч доз препарата начнут развозить по регионам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в том числе в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ближайшее время Министерство здравоохранения ожидает получить 1,23 млн доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз препарата Pfizer.

Как сообщалось, вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство.

Сегодня в Минздраве подтвердили, что Pfizer доступен всем желающим, но есть условие. Антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим, однако с приоритетом для пожилых людей.