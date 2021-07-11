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11 июля 2021, 12:08

За сутки в Украине вакцинировалось более 42 тыс. человек, более половины из них уже полностью иммунизированы

11 июля 2021, 12:08
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Фото из открытых источников
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42 308 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 10 июля 2021 года. Одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы - 21 234 человека

Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава, передает RegioNews.

Также по состоянию на 10 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.

В течение суток работали 229 мобильных бригад, 475 пунктов прививки, 148 центров вакцинации, - говорится в сообщении.

От начала вакцинальной кампании привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 462 976 прививок.

Как сообщалось относительно COVID - 19 в Украине, зафиксировано менее трех сотен новых заболеваний за сутки.

вакцина вакцинация Минздрав иммунитет COVID-19

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