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09 июля 2021, 18:03 188

Минздрав рекомендует вакцинироваться от COVID-19 онкобольным

09 июля 2021, 18:03 188
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Фото из открытых источников
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Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

В ведомстве отметили, что вместе с онкобольными прививки от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.

При этом в Минздраве отметили, что терапия, которую проходят больные раком, может повлиять на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:

при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;

при интенсивной цитотокичной химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции или через 14 дней после.

В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированную в Украине.

Как сообщалось, в Украине за сутки вакцинировали более 109 тысяч человек от COVID - 109 160 человек. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека.

Вчера стало известно, что миллион украинцев полностью привиты против COVID.

вакцина Минздрав больные вакцинация онко

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