Минздрав рекомендует вакцинироваться от COVID-19 онкобольным
Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
В ведомстве отметили, что вместе с онкобольными прививки от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.
При этом в Минздраве отметили, что терапия, которую проходят больные раком, может повлиять на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:
при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;
при интенсивной цитотокичной химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;
при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции или через 14 дней после.
В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированную в Украине.
Как сообщалось, в Украине за сутки вакцинировали более 109 тысяч человек от COVID - 109 160 человек. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированы - 64 344 человека.
Вчера стало известно, что миллион украинцев полностью привиты против COVID.