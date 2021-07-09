13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
18:12  09 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 19:07 784

Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство - Ляшко

09 июля 2021, 19:07 784
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Привитые CoronaVac смогут получить международное свидетельство

Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

Международное свидетельство о вакцинации отвечает международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна на онлайн карте МИД Украины.

Как сообщалось, для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт.

Ранее стало известно, что Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.

Минздрав Виктор Ляшко вакцинация CoronaVac covid-сертификат

Минздрав рекомендует вакцинироваться от COVID-19 онкобольным
09 июля 2021, 18:03
В Украине за сутки вакцинировали более 109 тысяч человек от COVID
09 июля 2021, 09:59
COVID в Украине: за сутки зафиксировано 655 случаев заражения
09 июля 2021, 08:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua