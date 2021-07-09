Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство - Ляшко
Привитые CoronaVac смогут получить международное свидетельство
Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо, передает RegioNews.
Международное свидетельство о вакцинации отвечает международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.
Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.
Сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна на онлайн карте МИД Украины.
Как сообщалось, для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт.