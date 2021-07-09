Вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство - Ляшко

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Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства здравоохранения Коронавирус_инфо, передает RegioNews.

Международное свидетельство о вакцинации отвечает международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна на онлайн карте МИД Украины.

Как сообщалось, для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт.

Ранее стало известно, что Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.