Главный санврач предусмотрел сроки поставки вакцины Johnson & Johnson в Украину

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Вакцина от коронавируса Janssen производителя Johnson&Johnson, для применения которой достаточно одной дозы, появится в Украине "еще не скоро"

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире Украина 24, передает RegioNews.

По словам Кузина, Украина сейчас ведет переговоры по вакцине Johnson&Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас лишь ведем переговоры о поставках таких вакцин в Украину, — сказал Кузин.

Он также отметил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson&Johnson. Это стало возможным для сотрудников одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся, — рассказал Кузин.

Как сообщалось, вакцинация CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство.

Также премьер Шмигаль заявил, что Украина имеет договоренности о поставках достаточно вакцины для прививки всех украинцев.

8 июля стало известно, что миллион украинцев полностью привито против COVID.