В Украине COVID-19 обнаружили еще у почти 200 человек, в трех областях - нет заражений

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За прошедшие сутки, 11 июля, в Украине обнаружили 174 новых случаев коронавируса

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях не зафиксировали ни одного заражения.

За вчера госпитализировали 266 человек; умерли 7 человек; выздоровели – 236 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 241 217 человек; выздоровели 2 177 529 человек; летальных случаев - 52 604.

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.