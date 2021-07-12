В Минздраве подтвердили, что Pfizer доступен всем желающим, но есть условие

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Антиковідну вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим, однако с приоритетом для людей пожилого возраста и людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения

В ведомстве отмечают, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.

В Минздраве также напомнили, что в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, которую поставляют в однодозних флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в таких пунктах.

По состоянию на 12 июля Украина уже получила свыше 5,6 млн доз различных вакцин, в том числе 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca разных производителей.

Напомним, что на прошлых выходных начали прививать в центрах массовой вакцинации вакциной Pfizer, первым стал Чернигов.