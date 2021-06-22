Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

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Во вторник, 22 июня, суд отказал адвокатам экс-нардепа Семена Семенченко в удовлетворении ходатайства об отмене решения о безальтернативном аресте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.



Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семена Семенченко оставили под стражей.

Его подозревают в создании незаконного военизированного вооруженного формирования.

Напомним, 26 марта СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения без права внесения залога.

27 марта подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу. Он находился под охраной и получал медицинскую помощь.