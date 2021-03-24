Создание ЧВК и торговля с Россией: СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко

Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований

Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований

Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Силовики заявляют, что деятельность "частной военной компании" была направлена ​​на подготовку тяжких преступлений, в частности, против основ национальной безопасности Украины.

В состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины, которые вербовали потенциальных участников из бывших военных и сотрудников правоохранительных органов с опытом участия в боевых действиях.

Организаторами такой деятельности называют бывшего народного депутата Семена Семенченко и внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко.

Кроме создания ЧВК, их подозревают в организации схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисах, местах проживания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли:

почти 5500 патронов различного калибра;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Семенченко, Шевченко и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.