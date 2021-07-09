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09 июля 2021, 11:55 125

В Одесской области председателя горрайонного суда уличили в мошенничестве

09 июля 2021, 11:55 125
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Фото: ГБР
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Главу одного из городских районных судов Одесской области уличили в мошенничестве

Об этом сообщили в Госбюро расследований, пишет RegioNews.

Отмечается, что, будучи в сговоре с адвокатом, глава суда вымогал у местного жителя взятку, обещая якобы повлиять на другого судью, чтобы тот принял положительное решение в пользу гражданской жены мужчины.

Свои незаконные услуги он оценил в 700 тыс. гривен, однако позже снизил эту сумму до $6 тыс.

Работники ГБР задержали адвоката-посредника во время передачи ему второй части взятки в размере $2,5 тыс.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно на Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ и депутата райсовета.

ГБР Украина судьи мошенники адвокат

 
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