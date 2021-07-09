Нардеп Юрченко обвинил водителя в нападении, в которого сам врезался во Львове
Народный депутат Александр Юрченко, который 8 июля в центре Львова совершил ДТП, написал заявление о нападении на водителя, в которого сам и въехал
Об этом ТСН сообщил пострадавший Всеволод Боровец, пишет RegioNews.
По словам мужчины, с самого утра ему позвонили из полиции и вызвали на допрос. Действительно ли нардеп написал заявление на потерпевшего в пресс-службе полиции пока не говорят.
Напомним, во Львове, исключенный из фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции