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09 июля 2021, 12:59 9

Нардеп Юрченко обвинил водителя в нападении, в которого сам врезался во Львове

09 июля 2021, 12:59 9
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Фото из открытых источников
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Народный депутат Александр Юрченко, который 8 июля в центре Львова совершил ДТП, написал заявление о нападении на водителя, в которого сам и въехал

Об этом ТСН сообщил пострадавший Всеволод Боровец, пишет RegioNews.

По словам мужчины, с самого утра ему позвонили из полиции и вызвали на допрос. Действительно ли нардеп написал заявление на потерпевшего в пресс-службе полиции пока не говорят.

Напомним, во Львове, исключенный из фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия. Он задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке.

Украина ДТП Львов нардеп Александр Юрченко

 
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