Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца
Мера пресечения - без права внесения залога
Мера пресечения - без права внесения залога
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко.
Об этом сообщил сам Семенченко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Суд отправил Семенченко под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
Суд принял решение отправить меня за решетку, - сказал он.
Он добавил, что такой результат – это провокация спецслужб Российской федерации.
Как сообщалось, СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.
Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.
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