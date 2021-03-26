Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца

Мера пресечения - без права внесения залога

Мера пресечения - без права внесения залога

Фото из открытых источников

Об этом сообщил сам Семенченко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Суд отправил Семенченко под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Суд принял решение отправить меня за решетку, - сказал он.

Он добавил, что такой результат – это провокация спецслужб Российской федерации.

Как сообщалось, СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.