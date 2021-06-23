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23 июня 2021, 12:14 38

Фискалы провели обыски в "Киевпастрансе" по факту хищения бюджета

23 июня 2021, 12:14 38
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Фото: Facebook
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Государственная фискальная служба провела обыски в КП "Киевпастранс" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств при реконструкции трамвайной линии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Правоохранители установили, что служебные лица "Киевпастранса" вместе с чиновникам обособленного подразделения "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры" присвоили бюджетные средства при проведении работ по реконструкции трамвайной линии.

Общая стоимость работ составила более 80 миллионов гривен, значительная часть которых была присвоена. Сейчас назначена экспертиза, во время которой будет установлен размер нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Также установлено, что ряд лиц, которые используя реквизиты "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности, совершили пособничество чиновникам одного из обществ в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

На основании постановления районного суда г. Киева сотрудники ГФС провели обыски помещений по юридическому и фактическому адресу КП "Киевпастранс".

По результатам обысков обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация КП "Киевпастранс" и компьютерная техника. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 мая ГФС и прокуратуры проводили обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА. Также обыскивали помещение частного предприятия и жилье его директора.

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