В столице сегодня из-за жары ограничат въезд фур
В столице Украины 8 июля ограничат въезд грузовиков из-за жары - ограничение начнет действовать с 11:00
Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, пишет RegioNews.
"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - сказано в сообщении.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.
Напомним, что в прошлый раз в столице запрещали въезд фур 30 июня.
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