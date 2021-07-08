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08 июля 2021, 10:57 13

В столице сегодня из-за жары ограничат въезд фур

08 июля 2021, 10:57 13
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Фото из открытых источников
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В столице Украины 8 июля ограничат въезд грузовиков из-за жары - ограничение начнет действовать с 11:00

Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, пишет RegioNews.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - сказано в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - информируют патрульные.

Напомним, что в прошлый раз в столице запрещали въезд фур 30 июня.

Украина Киев Ограничение Фура Столица

 
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