В Киеве неизвестные сожгли остановку
В столице на Лесном массиве неизвестные подожгли остановку общественного транспорта, в результате чего сооружение сгорело дотла
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.
Пожар произошел на улице Братиславской, 3. Судя по фото, выгорело и помещение внутри остановки. Местные жители рассказывают, что его долго пытались сдать в аренду, но оно стояло пустое.
Предварительная причина - поджог. На месте работали пожарные. Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. О пострадавших нет информации.
Напомним, недавно под Киевом горел ресторан и торговые павильоны.
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