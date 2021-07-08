В Киеве неизвестные сожгли остановку

Фото: УНН

В столице на Лесном массиве неизвестные подожгли остановку общественного транспорта, в результате чего сооружение сгорело дотла

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

Пожар произошел на улице Братиславской, 3. Судя по фото, выгорело и помещение внутри остановки. Местные жители рассказывают, что его долго пытались сдать в аренду, но оно стояло пустое.

Предварительная причина - поджог. На месте работали пожарные. Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. О пострадавших нет информации.

Напомним, недавно под Киевом горел ресторан и торговые павильоны.