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08 июля 2021, 11:44 366

В Киеве неизвестные сожгли остановку

08 июля 2021, 11:44 366
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Фото: УНН
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В столице на Лесном массиве неизвестные подожгли остановку общественного транспорта, в результате чего сооружение сгорело дотла

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

Пожар произошел на улице Братиславской, 3. Судя по фото, выгорело и помещение внутри остановки. Местные жители рассказывают, что его долго пытались сдать в аренду, но оно стояло пустое.

Предварительная причина - поджог. На месте работали пожарные. Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. О пострадавших нет информации.

Напомним, недавно под Киевом горел ресторан и торговые павильоны.

Украина поджог Киев пожар Столица

 
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