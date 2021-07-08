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08 июля 2021, 10:25 925

Под Киевсоветом предприниматели протестуют против новых правил для МАФов от Белоцерковца

08 июля 2021, 10:25 925
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Под зданием Киевского городского совета началась акция протестов предпринимателей, которые требуют не принимать предложенные советником Киевского городского головы Дмитрием Белоцерковцем новые правила размещения МАФов в столице

Сейчас под стенами Киевсовета собралось несколько тысяч предпринимателей и активистов. Люди продолжают подходить, сообщает RegioNews.

В руках у протестующих плакаты: "Зеленский, защити нас от Кличко", "Кличко + Белоцерковец = МАФовая мафия", "Белоцерковец грабит наши семьи", "Трубицын, верим только тебе", "Малый бизнес против Мафии Кличко" и другие.

Кроме того, у здания Киевсовета параллельно продолжается митинг ветеранов АТО за строительство нового реабилитационного центра. Также группа активистов протестует против застройки озера Вырлица.

Сегодня запланировано пленарное заседание II сессии Киевского городского совета. В повестке дня более 500 вопросов, в том числе проект решения Киевского городского совета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве" и проект решения "Об утверждении зон размещения на территории города временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли", против которых активно выступают представители малого бизнеса.

Накануне депутат Киевсовета, председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын заявил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители столичного бизнеса и депутаты Киевсовета. Они вместе должны разработать альтернативный проект решения, которым будет урегулирован вопрос размещения временных сооружений на территории Киева.

Киев митинг протесты Кличко Виталий Киевсовет

 
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