Под Киевсоветом предприниматели протестуют против новых правил для МАФов от Белоцерковца
Под зданием Киевского городского совета началась акция протестов предпринимателей, которые требуют не принимать предложенные советником Киевского городского головы Дмитрием Белоцерковцем новые правила размещения МАФов в столице
Сейчас под стенами Киевсовета собралось несколько тысяч предпринимателей и активистов. Люди продолжают подходить, сообщает RegioNews.
В руках у протестующих плакаты: "Зеленский, защити нас от Кличко", "Кличко + Белоцерковец = МАФовая мафия", "Белоцерковец грабит наши семьи", "Трубицын, верим только тебе", "Малый бизнес против Мафии Кличко" и другие.
Кроме того, у здания Киевсовета параллельно продолжается митинг ветеранов АТО за строительство нового реабилитационного центра. Также группа активистов протестует против застройки озера Вырлица.
Сегодня запланировано пленарное заседание II сессии Киевского городского совета. В повестке дня более 500 вопросов, в том числе проект решения Киевского городского совета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве" и проект решения "Об утверждении зон размещения на территории города временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли", против которых активно выступают представители малого бизнеса.
Накануне депутат Киевсовета, председатель межфракционного депутатского объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын заявил, что будет создана рабочая группа, в которую войдут представители столичного бизнеса и депутаты Киевсовета. Они вместе должны разработать альтернативный проект решения, которым будет урегулирован вопрос размещения временных сооружений на территории Киева.