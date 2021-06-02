Налоговая милиция с прокуратурой проводят обыски в киевском КП "ГИВЦ"

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В среду, 2 июня, Киевская городская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой пришли с обыском в офис киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В г. Киеве проводят обыски на Коммунальном предприятии "ГИВЦ" в рамках уголовного производства, начатого по факту содействия в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, частная компания - в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП "ГИВЦ". При этом предприятие, используя бюджетные средства КП "ГИВЦ" в сумме более 10 млн гривен заказывало услуги у предприятия с вероятными признаками фиктивности.

Отмечается, что обыски проводятся с тем, чтобы найти первичные финансовые документы и другие возможные доказательства преступления.

Напомним, ранее правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.