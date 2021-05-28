ГФС расследует девять уголовных производств по хищению бюджета Киева

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Как передает RegioNews, об этом во время брифинга сообщил глава службы Вадим Мельник.

Сообщается, что указанные производства расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения государственного имущества.

"По данным статьям УКУ правонарушителям грозят серьезные наказания. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества", - отметил Вадим Мельник.

По данным главы службы, в результате следствия установлены следующие суммы ущерба:

"Киевский метрополитен" - 9 млн грн;

"Киевгорсвет" - 12 млн грн;

"Киевзеленстрой" - 40 млн грн;

"Киевавтодормост" - 30 млн грн;

"Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн;

"Киевпастранс" - 40 млн грн;

"Киевавтодор" - 18,6 млн грн.

Всего в мае прошли 40 обысков. Также правоохранители провели почти 100 допросов и 6 судебно-медицинской экспертиз. В то же время чиновник сообщил, что сейчас у правоохранительных органов никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко - нет.

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА-тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.