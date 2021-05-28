ГФС расследует девять уголовных производств по хищению бюджета Киева
В Государственной фискальной службе расследуют девять уголовных производств, касающихся хищения средств бюджета города Киева
Как передает RegioNews, об этом во время брифинга сообщил глава службы Вадим Мельник.
Сообщается, что указанные производства расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением и хищения государственного имущества.
"По данным статьям УКУ правонарушителям грозят серьезные наказания. Например, максимальная санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества", - отметил Вадим Мельник.
По данным главы службы, в результате следствия установлены следующие суммы ущерба:
- "Киевский метрополитен" - 9 млн грн;
- "Киевгорсвет" - 12 млн грн;
- "Киевзеленстрой" - 40 млн грн;
- "Киевавтодормост" - 30 млн грн;
- "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн;
- "Киевпастранс" - 40 млн грн;
- "Киевавтодор" - 18,6 млн грн.
Всего в мае прошли 40 обысков. Также правоохранители провели почти 100 допросов и 6 судебно-медицинской экспертиз. В то же время чиновник сообщил, что сейчас у правоохранительных органов никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко - нет.
Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.
Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА-тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.