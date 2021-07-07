Убийство в Днепре: полиция 13 часов вела переговоры с подозреваемым

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Правоохранители Днепра 13 часов вели переговоры с подозреваемым в убийстве 57-летней женщины: мужчина забаррикадировался в дачном доме и угрожал покончить жизнь самоубийством

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Согласно данным правоохранителей, конфликт возник 5 июля утром между 62-летним владельцем квартиры и 57-летней помощницей по дому: мужчина 11 раз ударил ее ножом в грудь и спину. Она скончалась на месте.

После совершения убийства подозреваемый забаррикадировался на даче и угрожал покончить жизнь самоубийством. После 13 часов переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома, 6 июля около 11 утра его задержали.

Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что на Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека.