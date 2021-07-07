В Голосеевском районе столицы произошла перестрелка: пострадали правоохранители

Фото: Нацполиция

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла перестрелка, в результате чего пострадали двое правоохранителей

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, пишет RegioNews.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого стрелок закрылся в квартире.

Сейчас в городе введена спецоперация "Гром".

Тем временем Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщил, что, по предварительной информации, сам стрелок застрелился. На месте перестрелки находится семь нарядов полиции, при этом официальных комментариев пока никто не дает. Пострадавшие правоохранители госпитализированы.

Напомним, недавно в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.