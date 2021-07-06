На Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека
В городе Стрый Львовской области в ночь на 5 июля убили 41-летнего мужчину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.
Убийство произошло около полуночи на улице 1-го ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя в упор.
В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.
Напомним, 29 июня на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.
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