На Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека

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В городе Стрый Львовской области в ночь на 5 июля убили 41-летнего мужчину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Убийство произошло около полуночи на улице 1-го ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя в упор.

В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.

Напомним, 29 июня на Львовщине посреди дороги произошла стрельба.