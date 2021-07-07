На Днепропетровщине мужчина ударил ножом 2-летнего мальчика: ребенка госпитализировали

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В Софиевском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина ударил ножом 2-летнего мальчика. Он нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Так, 7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает расправой.

В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. В тяжелом состоянии с ножевыми ранениями его доставили в больницу", - сообщили правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Принимаются меры для установления места пребывания и задержания нападавшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в живот работника скорой медицинской помощи, в результате чего пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу.