Голосеевского стрелка задержали: его уже везут в участок полиции
Правоохранители задержали мужчину, который ранил полицейского и гражданского человека на Голосеевском проспекте
Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.
Голосеевского стрелка задержали и уже вывозят в полицейской машине. Правоохранители не дали возможности журналистам приблизиться к стрелку", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что мужчина совершил поджог квартиры, где скрывался. Сейчас спасатели ГСЧС проводят мероприятия по ликвидации пожара, сотрудники полиции эвакуируют жителей дома.
Ранее сообщалось, что на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. В городе была введена спецоперация "Гром".
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