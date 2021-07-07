В Нацполиции рассказали подробности задержания голосеевского стрелка

Фото: Нацполиция

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что сначала в полицию поступила информация о конфликте за право собственности на квартиру. После прибытия патрульных, мужчина выстрелил из охотничьего ружья и ранил полицейского и гражданского

Как передает RegioNews, об этом информирует Интерфакс-Украина.

Злоумышленник открыл огонь... По меньшей мере два выстрела из охотничьего ружья, по предварительной информации, незарегистрированного", - сообщил Крищенко.

Он рассказал, что пострадал полицейский, у него тяжелого ранения руки. Также пострадал гражданский - он был среди тех, кто находился на месте. По словам Крищенко, мужчина стрелял через дверь.

Именно после этого была введена спецоперация с привлечением спецподразделения КОРД, происходили переговоры со злоумышленником, но он не открывал двери, угрожал открыть огонь, поджечь квартиру, слышен был запах бензина.

Учитывая обстоятельства, было принято решение о штурме... Наши сотрудники зашли и задержали его... с ним была еще женщина", - рассказал руководитель полиции Киева.

Во время штурма и непосредственно задержания мужчины, никто не пострадал.

В настоящее время задержанный находится в районном управлении полиции. Против него возбуждено уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

Ранее сообщалось, что на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. В городе была введена спецоперация "Гром".