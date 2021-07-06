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06 июля 2021, 16:50 76

КГГА "заминировали", аноним требует выкуп 0,5 биткоина

06 июля 2021, 16:50 76
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Фото Facebook Владимира Бондаренко
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В Киеве неизвестный сообщил о заминировании городского совета и требует выкуп в размере 0,5 биткоина

Об этом написал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook, передает RegioNews.

Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина. Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц, - написал Бондаренко.

Секретарь Киевсовета уверен, что эта история снова выдумана.

Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом, — резюмировал Бондаренко.

Как сообщалось, вчера в Киеве сообщили о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Раньше в Киеве "минировали" Центральный и Южный вокзалы 23 июня.

эвакуация минирование полиция вымогательство КГГА выкуп

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