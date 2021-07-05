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05 июля 2021, 09:59 349

В Черкассах двое иностранцев поссорились и устроили перестрелку

05 июля 2021, 09:59 349
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Фото: Нацполиция
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В воскресенье, 4 июля, в Черкассах между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в перестрелку

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Так, сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки правоохранители получили около 21:10. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа полиции и представители других служб.

По предварительной информации, между двумя иностранцами произошел конфликт. В результате стрельбы пострадавших нет. На месте происшествия полицейские задержали мужчину с оружием.

Сейчас правоохранители выясняют детали конфликта, в частности, проводят проверку относительно законности получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия. Кроме того, Миграционная служба проверяет законность пребывания мужчин в Украине.

Напомним, ранее в центре Запорожья в ресторане произошла стрельба, в результате чего один человек от полученных травм погиб.

стрельба Черкассы полиция конфликт пистолет

 
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