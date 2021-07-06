КМДА "замінували", анонім вимагає викуп 0,5 біткоїна
У Києві невідомий невідомий повідомив про замінування міської ради і вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна
Про це написав секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, передає RegioNews.
Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоїна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб, - написав Бондаренко.
Секретар Київради упевнений, що ця історія знову вигадана.
Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом, — резюмував Бондаренко.
Як повідомлялося, лише вчора у Києві повідомили про замінування Центрального і Південного залізничних вокзалів.
Раніше у Києві "мінували" Центральний та Південний вокзали 23 червня.
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