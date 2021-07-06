КМДА "замінували", анонім вимагає викуп 0,5 біткоїна

Фото Facebook Володимира Бондаренка

У Києві невідомий невідомий повідомив про замінування міської ради і вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна

Про це написав секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, передає RegioNews.

Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоїна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб, - написав Бондаренко.

Секретар Київради упевнений, що ця історія знову вигадана.

Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом, — резюмував Бондаренко.

Як повідомлялося, лише вчора у Києві повідомили про замінування Центрального і Південного залізничних вокзалів.

Раніше у Києві "мінували" Центральний та Південний вокзали 23 червня.