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05 июля 2021, 21:17 3

В Киеве сообщили о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов

05 июля 2021, 21:17 3
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Фото из открытых источников
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Национальная полиция Киева проверяет информацию о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции Киева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Поступило сообщение о заминировании Центрального и Южного киевских вокзалов. На места выехали все соответствующие службы, сейчас полиция проверяет информацию, - сообщили в полиции.

Как отметила пресс-служба "Укрзализныци”, в связи с сообщением о минировании, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы, - добавили в "Укрзализныце”.

Как сообщалось, 23 июня в Киеве "заминировали" Центральный и Южный вокзалы. Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов была ограничена.

Киев минирование Укрзализныця вокзал полиция

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