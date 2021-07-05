Патрульных, которые остановили нардепа Брагара, отстранили

Фото из открытых источников

Патрульные полицейские, которые 3 июля остановили в Киеве машину народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Facebook, пишет RegioNews.

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, которые принимали участие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей", - сообщил он.

Клименко отметил, что Департамент внутренней безопасности Национальной полиции собирает видеозаписи и показания, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он также добавил, что в случае установления нарушений со стороны полицейских, они будут привлечены к ответственности по закону.

Напомним, в Киеве 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар. По словам Брагара, его остановили за отсутствие освещения государственного номера на авто.