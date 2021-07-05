08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
18:06  05 июля
Боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 16:49 2165

Патрульных, которые остановили нардепа Брагара, отстранили

05 июля 2021, 16:49 2165
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Патрульные полицейские, которые 3 июля остановили в Киеве машину народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Facebook, пишет RegioNews.

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, которые принимали участие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей", - сообщил он.

Клименко отметил, что Департамент внутренней безопасности Национальной полиции собирает видеозаписи и показания, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он также добавил, что в случае установления нарушений со стороны полицейских, они будут привлечены к ответственности по закону.

Напомним, в Киеве 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар. По словам Брагара, его остановили за отсутствие освещения государственного номера на авто.

Слуга народа полиция нардепы патруль нардеп

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram