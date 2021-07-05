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05 июля 2021, 15:31 51

В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины со Львовщины

05 июля 2021, 15:31 51
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Фото: из открытых источников
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В одном из курортных поселков Одесской области полицейские задержали 23-летнего жителя Сум по подозрению в совершении убийства мужчины, который приехал на заработки из Львовской области

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

В Затоке злоумышленник ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, который приехал на заработки из Львовской области, и сбежал, прихватив с собой его сумку с вещами", - говорится в сообщении.

Работники магазина, возле которой все произошло, вызвали "скорую", но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Правоохранители задержали мужчину, не дав ему сбежать из поселка, где он отдыхал с семьей, и собрали вещественные доказательства (похищенные вещи убитого и нож), от которых он пытался избавиться.

Мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве. За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине 17-летний парень убил почтальона.

Одесская область отдых убийство смерть полиция

 
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