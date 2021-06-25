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25 июня 2021, 22:17 36

На Ровенщине выпал град размером с куриное яйцо

25 июня 2021, 22:17 36
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В Ровенской области бушует сильная буря, спасатели просят людей не покидать дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и сообщения в соцсетях.

Жители Ровенской области сообщают о поваленных деревьях и побитых автомобилях в результате сильной бури на территории области, ГСЧС призывает местных жителей не покидать свои дома без надобности.

Отмечается, что подразделения центрального органа продолжают получать звонки от жителей Ровенской области и экстренно реагируют на все вызовы.

Как сообщалось, сегодня во Львове из-за грозы затоплены улицы и повалены деревья, жителей просят оставаться дома.

Также метеорологи предупреждают о подъеме воды в реках Прут и Сирет.

Кроме этого, во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был.

непогода ГСЧС Ровно град гроза

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