Во Львове из-за грозы затоплены улицы и поваленные деревья, жителей просят оставаться дома

Фото: Zaxid.net

Во Львове произошел масштабный ливень, который затопил улицы, сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города

Об этом сообщает Zaxid.net, передает RegioNews.

Известно, что буря с дождем накрыла город после обеда, ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города.

Некоторые деревья ветер вырывал с корнями, в разных районах Львова образовались заторы. Также ветер оборвал провода, в городе остановились трамваи и троллейбусы.

Ливневая канализация не справилась дождем, и потоки воды лились прямо по проезжей части. Ветер повредил крышу одной из старейших церквей Львова - Успенской церкви.

Городской голова Андрей Садовый призвал местных жителей по возможности не выходить на улицу.

Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев", - написал он в соцсети.

Напомним, в результате сильных ливней, которые 20 июня прошли в Черновицкой области, подтопило жилые дома, огороды, мосты и дороги.