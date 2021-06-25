12:42  25 июня
"Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
18:07  25 июня
В зоне ООС боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ - штаб
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 18:25 28

Во Львове из-за грозы затоплены улицы и поваленные деревья, жителей просят оставаться дома

25 июня 2021, 18:25 28
Читайте також українською мовою
Фото: Zaxid.net
Читайте також
українською мовою

Во Львове произошел масштабный ливень, который затопил улицы, сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города

Об этом сообщает Zaxid.net, передает RegioNews.

Известно, что буря с дождем накрыла город после обеда, ветер повалил более полусотни деревьев, в том числе в центре города.

Некоторые деревья ветер вырывал с корнями, в разных районах Львова образовались заторы. Также ветер оборвал провода, в городе остановились трамваи и троллейбусы.

Ливневая канализация не справилась дождем, и потоки воды лились прямо по проезжей части. Ветер повредил крышу одной из старейших церквей Львова - Успенской церкви.

Городской голова Андрей Садовый призвал местных жителей по возможности не выходить на улицу.

Просьба по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев", - написал он в соцсети.

Напомним, в результате сильных ливней, которые 20 июня прошли в Черновицкой области, подтопило жилые дома, огороды, мосты и дороги.

Львов непогода буря Дожди авария

Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине
25 июня 2021, 10:02
В метрополитене Киева произошел сбой, не работает оплата проезда
24 июня 2021, 15:53
Спасатели помогли 26 туристам в непогоду сойти с Говерлы
23 июня 2021, 11:23
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua