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26 июня 2021, 10:53 157

В Украине из-за ливней и гроз обесточены более 800 населенных пунктов

26 июня 2021, 10:53 157
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Фото: из открытых источников
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В результате непогоды в Украине без света остались 811 населенных пунктов, а в Ровенской области от удара молнии пострадал человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, без электроэнергии остались 340 населенных пунктов на Ровенщине, 209 - во Львовской области, в Житомирской - 101, в Хмельницкой - 78, в Киевской - 28, на Закарпатье - 22, в Черниговской - 19, в Тернопольской - 8 и в Черновицкой области - 6.

В Ровенской области в результате непогоды падали деревья, также от удара молнии пострадал один человек. Еще один человек пострадал в результате падения шифера. Частично повреждены крыши 13 жилых домов.

Из-за сильного ливня во Львовской области были подтоплены 11 жилых домов и 23 приусадебных участка. В результате падения дерева пострадал один человек. В связи с неблагоприятными погодными условиями, во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения.

У нас чрезвычайная ситуация местного значения… Повалено более 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Также по данным пресс-службы мэрии, повреждены 17 автомобилей, не работают 22 светофора, 70 объектов уличного освещения, кроме того, повреждены 70 трансформаторных подстанций.

Напомним, ранее сообщалось, что часть территорий Украины ожидает ухудшения погодных условий из-за аномальной жары. В западных областях страны ожидаются грозы, град и шквалы.

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