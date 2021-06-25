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25 июня 2021, 21:11 397

Во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был

25 июня 2021, 21:11 397
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Фото из открытых источников
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Из-за сильного ливня, который случился сегодня во Львове, пассажирский самолет не смог вовремя совершить посадку во Львовском аэропорту имени Даниила Галицкого

Об этом сообщает УНН со ссылкой на flightera, передает RegioNews.

Как отмечается, рейс FR7860 авиалиний Ryanair, который следовал из Рима в Львов, приземлился на 1 час 33 минуты позже, чем должен был бы.

По информации о рейсе, самолет вылетел вовремя, в 13:15 по местному времени. Продолжительность полета составляла 3 часа 23 минуты, вместо 2 часов 10 минут.

Ранее о том, что из-за ливня во Львове не может сесть самолет, сообщали пользователи соцсетей.

Как сообщалось, во Львове из-за грозы затоплены улицы и повалены деревья, жителей просят оставаться дома.

Вчера сообщалось, что самолет Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту.

Впоследствии стало известно, из-за чего самолет "Киев-Батуми" вчера после взлета вернулся в "Борисполь". Самолет SkyUp PQ0421, что вылетел из аэропорта "Борисполь" в направлении Батуми, вчера вернулся из-за разгерметизации салона.

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