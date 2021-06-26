10:31  26 июня
За сутки в Украине зафиксировано более 700 новых случаев COVID-инфекции
18:11  26 июня
Под Харьковом в Чугуеве горит рынок: людей эвакуировали
18:46  26 июня
Боевики на Донбассе весь день били из минометов и артиллерии
UA | RU
UA | RU
26 июня 2021, 16:10 1129

В Одессе прошел мегамарш вышиванок: на улицы города вышли сотни людей

26 июня 2021, 16:10 1129
Читайте також українською мовою
Фото: odessa.online
Читайте також
українською мовою

Ко Дню Конституции Украины и Дню крымскотатарского флага в Одессе, 26 июня, состоялся 14-й мегамарш в вышиванках

Как передает RegioNews, об этом сообщает Odessa.online.

Марш начался в 10:00 с автопробега представителей крымскотатарского народа: автомобили проехали с Итальянского бульвара к "Пассажу", там они встретились с остальными участниками марша. После этого, марширующие отправились к мэрии, где всех ждал концерт.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие сотни одесситов, а также приехали гости из других городов.

"Это 14-й мегамарш в вышиванках в Одессе. Ранее даты переносились из-за карантинных ограничений. Сейчас же Украина находится в "зеленой зоне", но мы все равно всех предупреждаем о том, чтобы все соблюдали дистанцию, а еще мы раздаем маски. К слову, мы единственные в Украине вышли на такой марш", - сказала организатор мегамарша Наталья Михайленко.

По предварительной информации, в мероприятии приняли участие около тысячи человек. Они выкрикивали лозунги "Слава Украине! Героям Слава!", "Одна единая соборная Украина" и исполняли национальные песни.

В этом году мероприятие было посвящено 30-летию Независимости Украины, 25-й годовщине принятия Конституции и 15-летию учреждения Всемирного дня вышиванки.

Напомним, на период празднования Дня Конституции Украины, с 26 июня по 29 июня, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.

Одесса украинцы праздник вышиванка марш

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua