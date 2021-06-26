В Одессе прошел мегамарш вышиванок: на улицы города вышли сотни людей

Фото: odessa.online

Ко Дню Конституции Украины и Дню крымскотатарского флага в Одессе, 26 июня, состоялся 14-й мегамарш в вышиванках

Как передает RegioNews, об этом сообщает Odessa.online.

Марш начался в 10:00 с автопробега представителей крымскотатарского народа: автомобили проехали с Итальянского бульвара к "Пассажу", там они встретились с остальными участниками марша. После этого, марширующие отправились к мэрии, где всех ждал концерт.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие сотни одесситов, а также приехали гости из других городов.

"Это 14-й мегамарш в вышиванках в Одессе. Ранее даты переносились из-за карантинных ограничений. Сейчас же Украина находится в "зеленой зоне", но мы все равно всех предупреждаем о том, чтобы все соблюдали дистанцию, а еще мы раздаем маски. К слову, мы единственные в Украине вышли на такой марш", - сказала организатор мегамарша Наталья Михайленко.

По предварительной информации, в мероприятии приняли участие около тысячи человек. Они выкрикивали лозунги "Слава Украине! Героям Слава!", "Одна единая соборная Украина" и исполняли национальные песни.

В этом году мероприятие было посвящено 30-летию Независимости Украины, 25-й годовщине принятия Конституции и 15-летию учреждения Всемирного дня вышиванки.

Напомним, на период празднования Дня Конституции Украины, с 26 июня по 29 июня, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.