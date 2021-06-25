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25 июня 2021, 18:58 3

Все вакцины против COVID-19, которые есть на рынке, эффективны против штамма "Дельта " - Кузин

25 июня 2021, 18:58 3
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Фото из открытых источников
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Все одобренные COVID-вакцины эффективны против штамма Delta COVID-19

Об этом в эфире телеканала "Украина 24” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews.

Цифры по эффективности вакцины разнятся от одного типа к другому типу. Большая часть стран, которые обнародуют свои данные, говорят о том, что вакцина все равно эффективна, в том числе, и против Дельта-штамму вируса. Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно варьирует от 5-6% от заявленной эффективности вакцины. То есть, если вакцина была эффективна на уровне 95% то по отношению к Дельта штамму она будет эффективна до 90%. Однако не менее важно, что любая вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболевания, а риск госпитализации, риск смертности, вследствие заболевания коронавірусну инфекцию. Поэтому вакцинация сейчас единственный путь преодолеть коронавирусную болезнь и именно обезопасить себя от такой инфекции, - рассказал Кузин.

Кузин добавил, что особенностью Дельта-штамма является то, что он быстро распространяется от человека к человеку и вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

Главный санврач напомнил, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования штаммом Дельта.

Эти случаи не связаны между собой, единственное, что их связывает, что у тех людей, которые заболели, был опыт путешествия в те страны, где сейчас фиксируется вспышечная заболеваемость именно Дельта-штаммом, - сказал Игорь Кузин.

Как сообщалось, сегодня Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму COVID-19.

Вчера министр Ляшко заявил, что вакцинированные от COVID украинцы защищены от штамма "Дельта".

Напомним, в Украине полностью иммунизированы против COVID уже 430 тысяч человек. В Украине завершили вакцинацию от коронавируса, то есть получили две дозы препарата-435 166 человек.

COVID-19 штамм Дельта вакцина Игорь Кузин главный санврач

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