В Украине новый рекорд вакцинации, за сутки привили почти 100 тысяч человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 24 июня в Украине вакцинировали рекордное количество людей, COVID-прививки получили 96 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против коронавируса 24 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации министерства, одну дозу вакцины получили 40 970 человек, полностью иммунизированы - 55 210 человек.

В течение суток работали 656 мобильных бригад, 1200 пунктов, 24 центра вакцинации.

В Минздраве добавляют, что по состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

В целом, с начала прививочной кампании получили одну дозу 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 490 376 человек. В общей сумме сделали 2 325 345 прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку.