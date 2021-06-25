08:54  25 июня
Коронавирус в Украине: за сутки 876 новых случаев заражения
09:19  25 июня
Против мэра Ровно открыли производство из-за обещания "запаковать всех ромов в автобус"
08:11  25 июня
На Донбассе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
25 июня 2021, 10:33 150

В Украине новый рекорд вакцинации, за сутки привили почти 100 тысяч человек

25 июня 2021, 10:33 150
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 24 июня в Украине вакцинировали рекордное количество людей, COVID-прививки получили 96 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против коронавируса 24 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации министерства, одну дозу вакцины получили 40 970 человек, полностью иммунизированы - 55 210 человек.

В течение суток работали 656 мобильных бригад, 1200 пунктов, 24 центра вакцинации.

В Минздраве добавляют, что по состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

В целом, с начала прививочной кампании получили одну дозу 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 490 376 человек. В общей сумме сделали 2 325 345 прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку.

коронавирус вакцина Минздрав пандемия вакцинация

Коронавирус в Украине: за сутки 876 новых случаев заражения
25 июня 2021, 08:54
В Запорожье откроют первый центр массовой COVID-вакцинации
24 июня 2021, 15:40
В киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку
24 июня 2021, 14:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram