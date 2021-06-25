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25 июня 2021, 16:12 251

Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму COVID-19

25 июня 2021, 16:12 251
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров на заседании утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавируса "Дельта"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Для въезда в Украину иностранцам из Индии, Великобритании, России и Португалии, которые находились на территории этих стран не менее 7 дней за последние две недели, надо непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Граждане Украины также должны сдать тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации. Новые нормы будут действовать с 2 июля 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".

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