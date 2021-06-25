КГГА опровергла заявление Данилова о пациентах с индийским штаммом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессекретаря Департамента здравоохранения КГГА Наталью Вишневскую, передает RegioNews.

По ее словам, такую ​​информацию городская администрация получила от исполняющего обязанности главного врача медучреждения.

Врачи говорят, что не делали своим пациентам анализ на дельта-вариант, потому что у нас не делают такого анализа. Они утверждают, что у них нет каких-либо анализов, подтверждающих заражение этим вариантом. Нет оснований им не доверять. Нам также сообщили, что у них не лечились пациенты, у которых имеются клинические признаки, характерные для этого вируса", - сказала Вишневская.