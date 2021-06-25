КГГА опровергла заявление Данилова о пациентах с индийским штаммом
В Александровской больнице Киева нет пациентов, инфицированных индийским штаммом коронавируса "Дельта"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессекретаря Департамента здравоохранения КГГА Наталью Вишневскую, передает RegioNews.
По ее словам, такую информацию городская администрация получила от исполняющего обязанности главного врача медучреждения.
Врачи говорят, что не делали своим пациентам анализ на дельта-вариант, потому что у нас не делают такого анализа. Они утверждают, что у них нет каких-либо анализов, подтверждающих заражение этим вариантом. Нет оснований им не доверять. Нам также сообщили, что у них не лечились пациенты, у которых имеются клинические признаки, характерные для этого вируса", - сказала Вишневская.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.
Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".