В Минздраве рассказали, какими вакцинами можно прививать беременных

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Для прививки беременных от коронавируса необходимо использовать мРНК-вакцины и только в том случае, когда, по мнению врача, польза превышает риски

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины в Telegram.

Так, отмечается, что беременные могут труднее переносить COVID-19. Если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больницы, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом.

Для вакцинации таких женщин рекомендуют использовать мРНК-вакцины. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 AstraZeneca (Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки. На основе этого женщина сама решит, получить ли вторую дозу.

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок", - сообщили медики.

В то же время по инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается прививки беременных.

Ранее сообщалось, что в Украине полностью иммунизированных против COVID уже 430 тысячи человек.