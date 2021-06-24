Вакцинированные от COVID украинцы защищены от штамма "Дельта" - Ляшко

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - заявил Ляшко.