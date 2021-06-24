Вакцинированные от COVID украинцы защищены от штамма "Дельта" - Ляшко
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы защищены от индийского штамма "Дельта"
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.
Терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - заявил Ляшко.
Глава Минздрава добавил, что течение болезни, вызванной индийским штаммом "Дельта", на порядок сложнее.
Напомним, в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса. Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".