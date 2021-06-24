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24 июня 2021, 09:59 24

В Украине полностью иммунизированы против COVID уже 430 тысяч человек

24 июня 2021, 09:59 24
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Фото: из открытых источников
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса, то есть получили две дозы препарата - 435 166 человек. Также за минувшие сутки вакцинировано от болезни почти 80 тысяч человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

79 921 человек привит против COVID-19 за сутки 23 июня 2021 года. Одну дозу получили 38 862 человека, полностью иммунизированные - 41 059 человек", - говорится в сообщении.

В течение суток работали: 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививки и 4 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 1 794 001 человека, из них получили 1 дозу - 1 793 999 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 435 166 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 229 165 прививок.

По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 731 252 человека.

Напомним, Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".

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