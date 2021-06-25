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25 июня 2021, 16:08 306

Всеукраинскую перепись населения будут проводить онлайн - Немчинов

25 июня 2021, 16:08 306
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Фото из открытых источников
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Всеукраинскую перепись населения будут проводить онлайн с идентификацией по мобильному номеру

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Как сообщил Немчинов по итогам онлайн-заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения, было решено актуализировать цифровой картографический материал для нужд переписи, а также модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования.

Кроме этого, нужно внедрить сервис для идентификации респондентов с помощью номера телефона (мобильного) в подсистеме сбора переписных данных во время Интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получения ответов респондентов на вопросы согласно программе Всеукраинской переписи населения через Интернет), - написал Немчинов.

Как сообщалось в феврале, Кабмин предлагает проводить перепись населения в Украине каждые 10 лет. Одним из нововведений станет возможность проведения переписи через Интернет.

В конце прошлого года в Одессе инициировали проведение региональной переписи населения. Проект будет "пилотным" с последующим использованием приобретенного опыта на всей территории Украины.

14 декабря прошлого года стало известно, когда власть начнет подготовку к Всеукраинской переписи населения. Перепись запланирована на 2023 год.

перепись населения министр интернет онлайн Олег Немчинов

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